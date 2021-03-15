Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на промоутера последнего Эдди Хирна.

По его словам, места и даты проведения поединков будут объявлены позднее, так как на данный момент несколько стран соперничают за право принять бои. Планируется, что обе встречи состоятся в 2021 году.

В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Джошуа удерживает четыре чемпионских пояса в данной весовой категории. Уточняется, что первый поединок спортсменов станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

В своем последнем поединке в декабре 2020-го Джошуа одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым. Всего на его счету 24 победы при единственном поражении. Фьюри не знает неудач, в его активе 30 успешных поединков. Один из его боев завершился вничью.

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