Второй бой Усика и Джошуа подтвердили

Промоутер заявил, что Александр Усик и Энтони Джошуа снова подерутся весной 2022-го

Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что тяжеловесы Александр Усик и Энтони Джошуа снова встретятся на ринге. Об этом сообщает Sky Sports.

«Джошуа уже готовится бою. Мы организуем реванш. Ждите его весной 2022-го», — заявил Хирн. Промоутер добавил, что британец готов вернуть утраченные в схватке с Усиком чемпионские пояса.

6 октября Хирн говорил о планах провести переговоры с представителем Усика о будущем бое. Украинец лишил Джошуа чемпионских титулов в тяжелом весе. Усику необходимо отобрать пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) у другого британца Тайсона Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Джошуа и Усик провели поединок 26 сентября. Бой прошел в Лондоне. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).