Стали известны первые слова Джошуа после поражения от Усика

Джошуа после боя с Усиком заявил, что знает, как победить в следующий раз

Британский боксер Энтони Джошуа сразу после поражения от украинца Александра Усика заявил, что знает, как победить в следующем поединке. Первые слова спортсмена стали известны после публикации документального видео о бое на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Диалог между Джошуа и Усиком состоялся в углу британского боксера. «Мы ведь повторим это? Теперь я знаю, как победить», — произнес британец.

28 сентября промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что контракт с Джошуа предусматривал пункт о проведении реванша. По словам менеджера, повторный поединок может состояться до конца марта 2022 года. Ожидается, что бой пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся 26 сентября в Лондоне. Украинец одержал победу единогласным решением судей со счетом 117-112, 116-112, 115-113 и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

