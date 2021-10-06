Менеджер Джошуа рассказал о планах по реваншу с Усиком

Промоутер Энди Хирн заявил, что Джошуа и Усик проведут реванш в марте или апреле 2022 года

Промоутер Энди Хирн, представляющий интересы британского боксера Энтони Джошуа, рассказал о том, когда может состояться реванш с украинцем Александром Усиком. Менеджера цитирует DAZN.

Хирн сообщил, что в конце октября планирует встретиться с агентом Усика Александром Красюком, чтобы обсудить даты проведения повторного поединка. «Я думаю, что реванш, скорее всего, состоится в марте или апреле», — заявил менеджер Джошуа.

Он подчеркнул, что Усик возьмет паузу на полтора месяца из-за рассечения, полученного во время первого боя. «Вероятно, они не будут много тренироваться до декабря. А потом мы начнем планировать реванш», — подытожил Хирн.

1 октября стало известно, что Джошуа сразу после боя с Усиком говорил с ним о реванше. Британец уверил, что знает, как победить в следующем поединке.

Джошуа и Усик встретились в ринге 26 сентября. Бой прошел в Лондоне. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

