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Еврокомиссия предложила использовать газопроводы для другой цели

ЕК предложила частично использовать действующие газопроводы для прокачки водорода

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

При создании водородного рынка в Европе можно будет частично использовать для прокачки нового вида топлива действующие газопроводы. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, посвященном предложениям реформ рынка газа, сообщает РИА Новости.

Целью реформ ЕК видит возникновение полноценной системы с инфраструктурой и трансграничной координацией, включающей межсетевые соединения. Они позволят доставлять водород из районов, где его легко производить с помощью возобновляемых источников энергии, до промышленных потребителей, которые нуждаются в экологичном топливе.

Перепрофилирование действующих маршрутов поставок газа для другой цели авторы инициативы объяснили значительно меньшими затратами по сравнению со строительством новых трубопроводов.

В том же пресс-релизе говорится о возможности запрета на долгосрочные контракты по импорту природного газа в регион. Предполагается, что после 2049 года закупать такой вид топлива можно будет только по краткосрочным соглашениям или на спотовом рынке.

Такие планы противоречат желанию России продавать природный газ через долгосрочные контракты. По мнению Москвы, только такие соглашения способны в будущем исключить энергетический кризис, подобный нынешнему.

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Однако к настоящему времени, несмотря на рекордные цены на топливо и стремительно пустеющие хранилища, в руководстве Европе нет разговоров по поводу возможного отказа от биржевого принципа обеспечения энергоресурсами.

Летом глава оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг не исключил, что через десять лет газопровод могут полностью переориентировать на поставки водорода. При этом он заметил, что в перспективе компания видит своей задачей именно прокачку водорода.

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Платон Щукин
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