Следователи отпустили домой друга напавшего на гимназию в Серпухове

Следователи отпустили домой Никиту К., друга напавшего на гимназию в Серпухове 18-летнего Владислава Струженкова. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает Telegram-канал издания Baza.

По данным издания, Никита вернулся из Следственного комитета вечером в среду. Сам Струженков, взорвавший СВУ на пороге гимназии, все еще находится в больнице под наблюдением врачей. Он пришел в сознание, в пятницу у него уже назначен первый допрос.

14 декабря сообщалось, что задержанный друг Струженкова рассказал на допросе у следователя, что у них с Владиславом было свое тайное место — шалаш в лесу. Там они проводили много времени и собрали взрывное устройство. Молодой человек показал это место силовикам. Никита также одолжил другу кое-какую одежду. О произошедшем нападении на православную гимназию он узнал из новостей и сильно переживал за товарища, узнав, что тот мог погибнуть.

В 08:30 13 декабря 18-летний Владислав Струженков совершил нападение на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате напавший получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, их жизням ничего не угрожает.