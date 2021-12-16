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Чемпион мира по хоккею оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Чемпион мира Сушинский считает, что Овечкин может побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Максим Сушинский

Максим Сушинский. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский оценил игру форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Он здорово и очень результативно играет, но разве когда-то было по-другому? Сложно только сказать, с чем связано большое количество голевых передач. Наверное, партнеры стали лучше открываться», — заявил Сушинский.

Игрок также оценил шансы россиянина побить достижения Яромира Ягра и Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. «Считаю, что Ягра можно вообще не брать во внимание, его он точно обойдет. Настоящая цель Овечкина — Гретцки. Если в дальнейшем все пойдет так же, как сейчас, он вполне может претендовать на его рекорд», — добавил Сушинский.

Ранее в четверг, 16 декабря, Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго Блэкхокс». Теперь в его активе 751 заброшенная шайба в НХЛ, до занимающего третье место в списке лучших снайперов лиги Ягра ему осталось 15 шайб. Гретцки с 894 голами лидирует по этому показателю.

Алексей Гусев
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