Европа захотела контролировать выбросы опасного газа

Комиссия Европейского союза (ЕС) предложила законодательство, которое обязывает нефтяные и газовые компании сообщать о выбросах метана в атмосферу и устранять утечки этого опасного парникового газа. Однако зарубежные компании, которые поставляют большую часть ископаемого топлива в Европу, останутся практически нетронутыми, сообщает Reuters.

Метан является вторым по влиянию на изменение климата после углекислого газа. Он оказывает сильное воздействие на потепление, что означает необходимость сокращения глобальных выбросов метана в этом десятилетии для предотвращения катастрофического изменения климата. Метан может выделяться из таких источников, как негерметичная инфраструктура ископаемого топлива, сельское хозяйство и свалки.

Европейская комиссия захотела ввести правила, согласно которым операторы нефтегазовых компаний должны будут сообщать о выбросах метана на своих объектах в Евросоюзе через два года после вступления правил в силу. К концу первого года они должны будут предоставить оценки своих выбросов. Через полгода после вступления в силу постановления фирмы также должны будут контролировать свою инфраструктуру на предмет наличия утечек метана каждые три месяца и устранять утечки в течение пяти дней. Инфракрасные камеры и беспилотники будут использоваться для обнаружения выбросов метана.

В Евросоюзе компаниям будет запрещено обычное факельное сжигание (когда метан намеренно сжигается) и вентилирование (когда нежелательный метан выбрасывается в атмосферу), хотя будут иметь место и некоторые исключения, например, во время ремонта.

Предложенные правила не распространяются на инфраструктуру, которая транспортирует газ в ЕС из-за рубежа, несмотря на требования некоторых инвесторов, законодателей и активистов.

ЕС импортирует 90 процентов потребляемого ископаемого газа и 97 процентов нефти. Большее количество выбросов метана, связанных с этим потреблением, происходит в России и других поставщиках газа в ЕС.

В предложении говорится, что ЕС сформирует базу данных, чтобы отслеживать, регулируют ли страны-поставщики ископаемого топлива выбросы метана и сообщают ли о них.

Европейский парламент и страны ЕС должны провести переговоры и утвердить предложенное законодательство. В октябре парламент призвал к распространению предложенных норм Евросоюза по метану на международные цепочки поставок ископаемого топлива, однако на данный момент правила планируют распространять только на компании ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что необходимо принять меры против российских компаний, которые нарушают требования по объему выбросов и загрязняют планету. Он предложил продумать санкции, например, оборотные штрафы и ограничения выплаты дивидендов собственникам.