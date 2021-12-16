В Роскомнадзоре объяснили новый протокол на «Муз-ТВ»

В Роскомнадзоре объяснили новые административные протоколы, составленные в отношении телеканала «Муз-ТВ» и его главного редактора. Соответствующий комментарий от пресс-службы регулятора имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Речь идет о протоколах, составленных Роскомнадзором 5 августа 2021 года за распространение в дневное время музыкального видеоклипа, содержащего эротические сцены», — говорится в официальном сообщении.

Представители регулятора уточнили, что показ контента с эротическим содержанием возможен только со знаком «18+» в ночное время, после 23:00 по местному времени.

Ранее 16 декабря сообщалось, что на «Муз-ТВ» и главного редактора канала составили протоколы за распространение вредной для детей информации. Уточнялось, что каналу грозит штраф до 200 тысяч рублей, а его главному редактору — штраф до 20 тысяч рублей.

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. За аналогичное правонарушение оштрафовали и бывшего программного директора канала Андрея Разыграева. Его обязали выплатить 100 тысяч рублей.

Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией в начале июня 2021 года церемонии «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». В эфире телеканала были продемонстрированы материалы, которые, по мнению суда, содержали ЛГБТ-пропаганду.