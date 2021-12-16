Роскомнадзор составил новый протокол на «Муз-ТВ»

Роскомнадзор составил новые протоколы на телеканал «Муз-ТВ» и его бывшего программного директора Андрея Разыграева за распространение вредной для детей информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«В судебный участок мирового судьи №361 поступили протоколы, составленные по части 2 статьи 13.21 КоАП», — говорится в официальном заявлении. Статья предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию.

По этой статье каналу «Муз-ТВ» могут назначить штраф до 200 тысяч рублей, а Разыграеву — до 20 тысяч рублей.

9 декабря стало известно об увольнении Разыграева с телеканала «Муз-ТВ». В посте, опубликованном в Facebook, он уточнил, что его решение покинуть пост программного директора никак не связано с судами, штрафами и информационным шумом вокруг них.

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в эфире. Вслед за этим за аналогичное правонарушение на 100 тысяч рублей оштрафовали Разыграева.

Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией 4 июня 2021 года мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Уточнялось, что в эфире телеканала были продемонстрированы материалы, которые, по мнению суда, содержали ЛГБТ-пропаганду.