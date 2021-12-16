Уволенному тренеру «Спартака» нашли работу

Португальский тренер Руй Витория может возглавить бразильский «Фламенго». Об этом сообщает Gazeta Esportiva.

По информации источника, бразильский клуб недоволен текущими результатами команды и хочет, чтобы новый наставник был иностранцем. Отмечается, что кандидатура Витории стала приоритетной после его ухода из московского «Спартака». Также на должность рассматриваются Карлуш Карвальял из португальской «Браги» и Витор Перейра из турецкого «Фенербахче».

15 декабря «Спартак» уволил Виторию с поста главного тренера. Специалист возглавлял московскую команду с 21 мая 2021 года. Он также известен по работе с португальской «Бенфикой», «Пасуш де Феррейрой» и другими клубами.

Под руководством португальца красно-белые завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». После 18 матчей чемпионата России команда занимает девятое место, набрав 23 очка.