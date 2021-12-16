С похитившего миллиарды депутата захотели взыскать еще 490 миллионов рублей

С бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского захотели взыскать 490 миллионов рубле. Иск с соответствующим требованием в Хамовнический суд Москвы подал прокурор Ленинского района Ростова-на-Дону. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

В такую сумму в прокуратуре оценили ущерб от неуплаты им налогов на должности директора «Ростовского электрометаллургического завод» в городе Шахты Ростовской области.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд приговорил Варшавского к трем с половиной годам лишения свободы за уклонение от уплаты налога на прибыль. По версии следствия, бизнесмен приказал главному бухгалтеру предприятия внести в декларацию за 2014 год заведомо ложные сведения, которые помогли снизить размер налога.

8 сентября 2021 года сообщалось, что Варашавского приговорили к семи годам колонии за хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц». Ранее, в сентябре 2020 года, Лефортовский суд Москвы взыскал с него задолженность в размере более восьми миллиардов рублей по требованию банка «Траст».

Вадим Варшавский был депутатом Государственной Думы четвертого и пятого созывов (с 2005-го по 2011 год).

