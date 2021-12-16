Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

С похитившего миллиарды депутата захотели взыскать еще 490 миллионов рублей

«Ъ»: в Ростове прокуратура требует с экс-депутата Госдумы Варшавского 490 миллионов рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского захотели взыскать 490 миллионов рубле. Иск с соответствующим требованием в Хамовнический суд Москвы подал прокурор Ленинского района Ростова-на-Дону. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

В такую сумму в прокуратуре оценили ущерб от неуплаты им налогов на должности директора «Ростовского электрометаллургического завод» в городе Шахты Ростовской области.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд приговорил Варшавского к трем с половиной годам лишения свободы за уклонение от уплаты налога на прибыль. По версии следствия, бизнесмен приказал главному бухгалтеру предприятия внести в декларацию за 2014 год заведомо ложные сведения, которые помогли снизить размер налога.

8 сентября 2021 года сообщалось, что Варашавского приговорили к семи годам колонии за хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц». Ранее, в сентябре 2020 года, Лефортовский суд Москвы взыскал с него задолженность в размере более восьми миллиардов рублей по требованию банка «Траст».

Вадим Варшавский был депутатом Государственной Думы четвертого и пятого созывов (с 2005-го по 2011 год).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Число зараженных омикрон-штаммом в России выросло до 25
Холостяки раскупили дорогие квартиры в Москве
Рашкин пожаловался на трудности в работе из-за запрета суда
С похитившего миллиарды депутата захотели взыскать еще 490 миллионов рублей
США рассчитают негативную реакцию Китая
В Госдуме спрогнозировали попытку США оторвать Россию от Китая
Суд пересмотрит приговор блогеру Эдварду Билу
Биткоин-миллионер пожаловался на скучную жизнь из-за богатства
В ВОЗ высказались о сроках одобрения «Спутника V»
Белоруссия попросит у России миллиарды долларов для защиты от западных санкций
Открыты новые четыре экзопланеты-гиганта
Настоящим владельцем шахты «Листвяжная» оказался бывший депутат Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter