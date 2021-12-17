Внучка прооперировавшей себя блокадницы назвала причину ее смерти
Причиной смерти прооперировавшей саму себя блокадницы из Выборга могло стать онкологическое заболевание. Наиболее вероятную причину кончины женщины назвала ее внучка, слова которой приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
По словам внучки женщины, ей так и не дали пообщаться с бабушкой перед ее кончиной. Однако, по имеющейся сейчас информации, умерла пенсионерка именно от рака.
«Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде», — рассказала внучка.
О смерти пережившей блокаду жительницы Выборга стало известно в четверг, 16 декабря.
Ранее сообщалось, что пенсионерка была вынуждена самостоятельно вскрыть себе живот, чтобы удалить оттуда излишки жидкости, накопившиеся из-за развития онкологического заболевания.
После этого инцидента женщину доставили в учреждение для тяжелобольных, где она должна была получить паллиативную помощь.