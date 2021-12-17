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Внучка прооперировавшей себя блокадницы назвала причину ее смерти

Причиной смерти прооперировавшей себя блокадницы из Выборга могла стать онкология

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Причиной смерти прооперировавшей саму себя блокадницы из Выборга могло стать онкологическое заболевание. Наиболее вероятную причину кончины женщины назвала ее внучка, слова которой приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам внучки женщины, ей так и не дали пообщаться с бабушкой перед ее кончиной. Однако, по имеющейся сейчас информации, умерла пенсионерка именно от рака.

«Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде», — рассказала внучка.

О смерти пережившей блокаду жительницы Выборга стало известно в четверг, 16 декабря.

Ранее сообщалось, что пенсионерка была вынуждена самостоятельно вскрыть себе живот, чтобы удалить оттуда излишки жидкости, накопившиеся из-за развития онкологического заболевания.

После этого инцидента женщину доставили в учреждение для тяжелобольных, где она должна была получить паллиативную помощь.

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Роман Кирьянов
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