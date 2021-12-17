Глушаков допустил возвращение в «Спартак»

Российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков допустил, что может вернуться в московский «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год. Об этом сообщает Sports.ru.

34-летний экс-капитан красно-белых не исключает, что вновь окажется в «Спартаке». «Я очень хотел бы помочь команде. Когда уходил, я говорил, что хотел бы вернуться. Вместе со "Спартаком" я выигрывал золото, у меня в клубе много друзей», — заявил он.

17 декабря «Спартак» возглавил итальянский специалист Паоло Ваноли. Он сменил на этом посту португальца Руя Виторию.

Глушаков покинул «Спартак» на фоне недовольства болельщиков уходом итальянского тренера Массимо Карреры. При итальянце футболист был выведен из основного состава из-за критики в адрес итальянца. После увольнения Карреры Глушаков вновь начал выходить на поле, что вызвало негативную реакцию со стороны фанатов.

Вместе со «Спартаком» Глушаков становился чемпионом России. На его счету 22 гола в 147 матчах за красно-белых.