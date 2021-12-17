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Спорт

«Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера

Итальянец Ваноли официально назначен новым главным тренером Спартака
Паоло Ваноли

Паоло Ваноли. Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images

Итальянский тренер Паоло Ваноли заключил контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления на год. В клубе отметили богатое футбольное прошлое нового наставника красно-белых, а также его тренерский опыт.

На посту главного тренера «Спартака» итальянец сменил португальца Руя Виторию. Последний помог «Спартаку» пробиться в плей-офф Лиги Европы, в чемпионате России команда занимает девятое место. Витория покинул «Спартак» 15 декабря. Контракт со специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Ваноли в бытность футболистом выступал за несколько итальянских клубов и провел два матча за сборную страны. В качестве тренера он возглавлял юношеские сборные Италии, а также был ассистентом Антонио Конте в «Интере» и «Челси».

Алексей Гусев
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