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Политтехнолога из команды Зеленского сняли с эфира ТВ за ксенофобию

СМИ: технолога из команды Зеленского обвинили в ксенофобии и убрали с канала «Рада»

Фото: страница Владимира Петрова на Facebook

Редакционная коллегия телеканала «Рада» убрала из эфира программу политтехнолога Владимира Петрова, близкого к команде президента Украины Владимира Зеленского. Решение о снятии Петрова журналисты объяснили ксенофобией и нарушением устава СМИ, рассказал источник издания «Страна.ua».

«Было редакционное совещание, на котором решили, что оценочные суждения Петрова в эфире противоречат уставу канала. Первая причина отстранения — скандал с высказыванием в адрес бывшего канцлера Германии [Ангелы] Меркель. После сюжета о татуировках свиньи, он сказал, что-то в духе "а сейчас о настоящем свинстве" и начал говорить о Меркель», — объяснили журналисты причины отстранения Петрова.

Кроме случая с Меркель, редакция «Рады» сочла ксенофобией слова Петрова о бывшем заместителе министра внутренних дел Александре Гогилашвили, который недавно лишился должности и попал в большой скандал из-за конфликта с сотрудником полиции на блокпосту в Краматорске. По сообщениям СМИ, Петров высказывался о Гогилашвили в стиле "он грузин". Такие вещи недопустимы, добавили в редакции.

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Зеленского на Украине обвиняют в стремлении превратить телеканал «Рада» в собственный пропагандистский ресурс. Ранее в сети появился проморолик с логотипом телеканала, который обвинял оппозицию и заявлял, что впредь канал будет бороться «за интересы Украины». На странице в Facebook «Рада» опровергла причастность к созданию этого видео.

После вышеупомянутых событий в прямой эфир «Рады» ворвался бывший президент Украины Петр Порошенко, заявив, что журналисты телеканала мешают работать депутатам Верховной Рады и зря тратят деньги налогоплательщиков.

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Дмитрий Настасьев
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