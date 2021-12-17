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Российский биатлонист выиграл серебро в спринте на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в спринтерской гонке на Кубке мира

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира во французском Анси. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний россиянин финишировал вторым вслед за победителем гонки норвежцем Йоханнесом Бе. Третье место по итогам спринта занял еще один представитель Норвегии Филип Фьельд Андерсен.

Латыпов выиграл первую для сборной России медаль в личных гонках в рамках сезона-2021/2022. 18 декабря в Анси пройдет мужская гонка преследования.

Этап в Анси — третий этап Кубка мира. Он проходит с 16 по 19 декабря. На минувшем этапе в Эстерсунде сборная России завоевала две медали — серебро в женской эстафете, бронзу — в мужской.

Николай Костюков
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