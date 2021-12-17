Экс-участница Comedy Woman оценила шоу «Игра» на ТНТ

Бывшая участница проекта Comedy Woman и команды КВН «Федор Двинятин» Наталия Медведева в интервью продюсеру Петру Плоскову на YouTube оценила юмористическое шоу «Игра» телеканала ТНТ. Комик назвала юмор в проекте качественным. Она также высказалась о недопустимости сравнения «Игры» с «Клубом веселых и находчивых».

Плосков спросил артистку, смотрела ли она выпуски шоу «Игра». Медведева ответила утвердительно. «Очень круто, мне очень понравилось. Командный, качественный юмор», — сказала экс-участница КВН. При этом комик назвала шутки в «Игре» пошловатыми, однако отметила, что они «нормальные».

По словам Медведевой, она также ознакомилась с праздничным выпуском КВН, вышедшим в честь 60-летия телеигры. Юмористка заверила, что получила огромное удовольствие от просмотра. Медведева следом прокомментировала предполагаемое сходство телешоу «Игра» и КВН. «Нельзя сравнивать “Игру” и КВН», — заявила она.

В «Клубе веселых и находчивых» существуют определенные рамки для юмора, добавила собеседница Плоскова. «Формат КВН — он просто другой, его нельзя сравнивать, он особый», — заключила Медведева.

Ранее руководитель КВН Александр Масляков опроверг слухи о том, что он жаловался в администрацию президента на шоу «Игра» из-за сходства программы с «Клубом веселых и находчивых». При этом он добавил, что у него состоялась «пара телефонных разговоров» на эту тему.

В октябре Масляков раскритиковал «Игру», назвав ее калькой КВН. «Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги», — охарактеризовал «Игру» ведущий КВН.

2 ноября стало известно, что ТНТ приостановил съемки «Игры» и трансляцию уже отснятых выпусков шоу. Телеканал объяснил это решение пандемией коронавируса.