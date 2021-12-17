80-летний тренер Туктамышевой поздравил ее с днем рождения танцем под Губина

Тренер Алексей Мишин танцем поздравил с днем рождения российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву. Видео спортсменка опубликовала в Instagram.

На праздник в честь 25-летия Туктамышевой, который устроили на украшенной тренировочной базе, пригласили музыкантов, тренеров и спортсменов группы Мишина. На видео 80-летний специалист танцует под песню Андрея Губина «Ночь». «Вот бы каждое утро так», — подписала ролик фигуристка.

Туктамышева — чемпионка мира и серебряный призер мирового первенства. Она также выигрывала золото на чемпионате Европы и становилась чемпионкой на командном первенстве планеты. С 2006 года фигуристка тренируется под руководством Мишина.

Мишин — заслуженный тренер России и СССР. В 2021 году он был удостоен премии Международного союза конькобежцев (ISU) «За достижения в жизни» в рамках второй церемоним ISU Skating Awards.