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Пассажирка раскрыла подробности смерти мужчины в московском автобусе

51-летний мужчина, который умер в московском автобусе, мог пораниться об ступеньку

Кадр: Известия

Пассажирка, которая стала свидетельницей смерти 51-летнего мужчины, поранившегося в московском автобусе и истекшего кровью, раскрыла подробности инцидента. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Женщина по имени Ксения рассказала, что в транспортном средстве не было опасных штырей или иных деталей, которыми мужчина мог пораниться. Однако, по ее словам, мужчина сильно ударился о ступеньку, это и стало причиной пореза.

«Там никакого штыря не торчало, человек просто ударился об ступеньку. Это по его словам. Он заходил в автобус, поскользнулся и ударился», — рассказала Ксения, при этом добавив, что сама этого момента не наблюдала.

Представитель перевозчика «Стартранс» заявил, что предметов, которые могли бы травмировать умершего пассажира, в автобусе не найдено.

Об инциденте в московском районе Отрадное стало известно в пятницу, 17 декабря. Мужчина при входе в транспорт поранился, после чего у него началось сильное кровотечение. Одна из пассажирок попыталась оказать первую помощь. Она вызвала медиков, но мужчина потерял слишком много крови и умер, проехав две остановки.

Стало известно, что погибший страдал тромбозом. Мужчина успел позвонить жене перед смертью и сообщить о произошедшем.

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Анна Филипенко
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