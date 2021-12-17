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В московском автобусе поранился и истек кровью мужчина

В Москве мужчина зацепился ногой за штырь и истек кровью прямо в автобусе

Фото: Pixabay

В Москве пассажир автобуса поранился и истек кровью прямо в пути. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации телеканала, происшествие случилось в московском районе Отрадное. Мужчина при входе в транспорт зацепился голенью за острый металлический штырь, после чего сел на свободное место. Из его ноги текла кровь, и одна из пассажирок попыталась оказать первую помощь. Она вызвала медиков, но мужчина потерял слишком много крови и не пришел в себя.

Сообщается, что погибший повредил артерию, а боли не испытал из-за предполагаемого алкогольного опьянения.

Ранее волгоградского пропавшего пенсионера нашли с оторванной рукой и переломанными ногами возле железнодорожных путей. Около 15 часов он пролежал, истекая кровью. Родные предположили, что пожилого мужчину мог сбить поезд. При этом ни один из проезжавших машинистов не сообщил диспетчерам о лежащем в крови человеке.

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Марина Совина
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