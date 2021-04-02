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Пропавшего российского пенсионера нашли без руки и истекающим кровью

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Фото: lizaalert.org

Под Волгоградом 70-летний пенсионер Валерий Дзюбак пропал на два дня и был найден полуживым, с оторванной рукой и переломанными ногами возле железнодорожных путей. Около 15 часов он пролежал, истекая кровью, сообщил V1.RU его сын Дмитрий.

По словам мужчины, два года назад у отца начала развиваться деменция. «В этот раз он уехал и сказал, что вернулся с дачи. Мы искали его сами, потом написали заявление в МВД», — рассказал собеседник издания.

В полиции родственники попросили выяснить местонахождение телефона пожилого человека, но им отказали, сказав, что это можно сделать только по решению суда. В итоге поиски семья вела фактически самостоятельно с помощью друзей на вездеходах. «Отца нашли вообще не там, где думали изначально. Полиция нам ничем не помогла. Мы сами нашли биллинг», — отметил Дмитрий.

Пенсионера обнаружили искалеченным в пяти метрах от путей рядом с соседним поселком и доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Он потерял много крови, зафиксированы многочисленные травмы.

Родные предположили, что пожилого мужчину мог сбить поезд. При этом ни один из проезжавших машинистов не сообщил диспетчерам о лежащем в крови человеке.

Ранее Минцифры разработало поправки в закон «О связи», которые помогут упростить поиск пропавших людей, правоохранители смогут получать информацию о нахождении телефона без разрешения суда.


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