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Прокурор рассказал о покупке бывшим российским депутатом 18 граммов марихуаны

В Петербурге начался суд над экс-депутатом ЗакСа Резником по делу о 18 граммах наркотиков

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге прокурор огласил обвинительное заключение экс-депутату Законодательного собрания города Максиму Резнику; его обвиняют в покупке более 18 граммов марихуаны без цели сбыта. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам прокурора, подсудимый хранил наркотик в квартире у своего дальнего родственника Ивана Дорофеева на канале Грибоедова. Запрещенные вещества были найдены во время обыска 9 марта. Выступивший на суде свидетель Игорь Мальцев, который был понятым во время обыска, подтвердил, что видел, как Резник выложил из своей сумки две банки, в одной из которых, по предварительным данным, была марихуана.

17 июня 2021 года сообщалось, что Резника задержали в Петербурге. До этого силовики пришли к депутату ЗакСа с обыском из-за того, что против его родственника Дорофеева было возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков. Изначально российский депутат проходил по делу в качестве свидетеля.

В марте 2021 года депутата Резника обнаружили у входа в квартиру родственника, где выращивались наркотические растения. Владелец помещения был задержан, депутата начали проверять на причастность к нелегальному бизнесу.

1 мая 2019 года депутат Виталий Милонов потребовал проверить Резника на наркотики. Он утверждал, что после задержания сотрудниками петербургской полиции во время согласованной первомайской демонстрации депутат вел себя неадекватно.

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Елизавета Новикова
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