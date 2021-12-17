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В РПЦ объяснили непригодность ковид-сертификатов для храмов

Представитель РПЦ Кипшидзе: ковид-сертификаты непригодны для храмов в связи с их важностью

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Доступ в православные храмы и культовые учреждения других традиционных религий России не должен быть ограничен ковид-сертификатами, поскольку эти объекты играют важную духовную и социальную роль в жизни многих россиян. Об этом заявил изданию «Секрет Фирмы» зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Храм можно сравнить, например, с больницей, потому что люди прибегают к вере, к молитве вовсе не для развлечений, как при походе в кинотеатр или ресторан. Это часть жизни, религиозной идентичности», — объяснил Кипшидзе, говоря о непригодности ковид-сертификатов для храмов.

Он отметил, что РПЦ приветствует решение Госдумы исключить православные храмы и культовые учреждения других традиционных религий из списка мест, для входа в которые потребуется наличие ковид-сертификата, прозвучавшее после первого чтения законопроекта о них.

Кипшидзе подчеркнул, что церковь не дает властям никаких рекомендаций в части государственного управления и «не склонна рассматривать гипотетическую ситуацию», в которой ковид-сертификаты все-таки могли бы стать необходимы для посещения храмов.

Законопроект о ковид-сертификатах для посещения общественных мест был принят Госдумой в первом чтении в четверг, 16 ноября. Согласно ему, все россияне старше 18 лет смогут посещать объекты розничной торговли, театры, рестораны и другие публичные места только с предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию, наличие антител или медотвод.

Перед вторым чтением законопроект был отравлен на обсуждение в регионы, Совет Федерации и правительство. Обсуждение должно продлиться месяц.

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Роман Кирьянов
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