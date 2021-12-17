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Набиуллина рассказала про инфляцию с Щелкунчиком на груди

Глава ЦБ Набиуллина после повышения ключевой ставки до 8,5% надела брошь с Щелкунчиком

Кадр: Банк России / Youtube

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором ключевая ставка была повышена до 8,5 процента, с брошью в виде Щелкунчика. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале ЦБ.

Герой рождественской сказки Гофмана известен тем, что умел разгрызать самые твердые орехи. По всей видимости, таким образом Набиуллина с помощью украшения хотела намекнуть, что решение проблемы инфляции окажется таким «орешком».

«Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях», — рассказала она.

В пресс-релизе регулятора указано, что седьмое подряд повышение основного параметра денежно-кредитной политики связано именно с ростом инфляции и инфляционных ожиданий.

В сентябре Набиуллина объяснила, что брошки стали для нее одним из каналов коммуникации с рынком. Через них она пытается послать аудитории сигнал, однако, признала глава ЦБ, понимают ее намеки не всегда верно, иногда интерпретация становится сюрпризом даже для нее.

Курс доллара от TradingView

Впервые Набиуллина надела «говорящую» брошь — неваляшку — в марте 2020 года. На фоне падения курса рубля этот сигнал восприняли как веру регулятора в устойчивость российской валюты. После предыдущего заседания, состоявшегося в октябре, глава ЦБ пришла на пресс-конференцию с украшением в виде лука и стрел. Символическое оружие стало иллюстрацией резкого изменения ключевой ставки с 6,75 процента годовых до 7,5 процента.

Однако такое решение ЦБ сработало не до конца. По итогам ноября месячная инфляция в России достигла 8,4 процента, что стало максимумом с февраля 2016 года. В регуляторе признают, что одновременно многолетних максимумом достигли также инфляционные ожидания. В связи с этим эксперты не исключают, что на следующем заседании, которое намечено на 11 февраля 2022 года, ставка вновь вырастет.

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Платон Щукин
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