Набиуллина рассказала про инфляцию с Щелкунчиком на груди

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором ключевая ставка была повышена до 8,5 процента, с брошью в виде Щелкунчика. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале ЦБ.

Герой рождественской сказки Гофмана известен тем, что умел разгрызать самые твердые орехи. По всей видимости, таким образом Набиуллина с помощью украшения хотела намекнуть, что решение проблемы инфляции окажется таким «орешком».

«Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях», — рассказала она.

В пресс-релизе регулятора указано, что седьмое подряд повышение основного параметра денежно-кредитной политики связано именно с ростом инфляции и инфляционных ожиданий.

В сентябре Набиуллина объяснила, что брошки стали для нее одним из каналов коммуникации с рынком. Через них она пытается послать аудитории сигнал, однако, признала глава ЦБ, понимают ее намеки не всегда верно, иногда интерпретация становится сюрпризом даже для нее.

Впервые Набиуллина надела «говорящую» брошь — неваляшку — в марте 2020 года. На фоне падения курса рубля этот сигнал восприняли как веру регулятора в устойчивость российской валюты. После предыдущего заседания, состоявшегося в октябре, глава ЦБ пришла на пресс-конференцию с украшением в виде лука и стрел. Символическое оружие стало иллюстрацией резкого изменения ключевой ставки с 6,75 процента годовых до 7,5 процента.

Однако такое решение ЦБ сработало не до конца. По итогам ноября месячная инфляция в России достигла 8,4 процента, что стало максимумом с февраля 2016 года. В регуляторе признают, что одновременно многолетних максимумом достигли также инфляционные ожидания. В связи с этим эксперты не исключают, что на следующем заседании, которое намечено на 11 февраля 2022 года, ставка вновь вырастет.