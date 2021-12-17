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В СПЧ сочли реальными поступающие в адрес Сокурова угрозы после заседания

Сванидзе: поступающие в адрес Сокурова угрозы после заседания СПЧ вполне реальны

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Поступающие в адрес режиссера Александра Сокурова угрозы после спора с президентом России Владимиром Путиным вполне реальны. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека (СПЧ), историк Николай Сванидзе.

Он подчеркнул, что в СПЧ многие с уважением относятся к Сокурову и готовы оказать ему всяческую поддержку. Сванидзе надеется, что в Кремле также понимают масштаб таланта режиссера и будут защищать его от возможных нападок и судебных исков.

Тем не менее историк допустил, что от звучащих физических угроз уберечь кого-либо сложно. По мнению члена СПЧ, многие на Кавказе остались недовольны предложением российского режиссера. «Мы видели реакцию на Сокурова Рамзана Ахматовича Кадырова, который выступил с оскорбительными словами в его адрес. Кто-то может захотеть угодить Кадырову, поэтому угроза есть», — отметил Сванидзе.

Ранее Сокуров направил обращение председателю СПЧ Валерию Фадееву. В нем режиссер извинился перед Фадеевым и остальными членами совета за свои высказывания на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что считает себя лишь гражданином и ремесленником своего цеха. В Кремле в ответ подчеркнули, что между режиссером и главой государства состоялась интересная дискуссия, не требующая извинений.

Встреча СПЧ с Владимиром Путиным состоялась 9 декабря в формате видеоконференции. Во время своего выступления Сокуров указал на ряд проблем, связанных с устройством страны и, в частности, выступил с инициативой обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе России. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на высказывание режиссера призвал проверить его слова на экстремизм.

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Анна Щербакова
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