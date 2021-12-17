Кремль ответил на извинение Сокурова за высказывание на заседании СПЧ

В ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России не произошло ничего, что требовало бы извинений. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя извинение режиссера Александра Сокурова за высказывание в беседе с главой государства Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, дискуссия на заседании СПЧ была содержательной и интересной. «И также убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь Сокурова. Извиняться здесь не за что, имела место дискуссия. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться», — заявил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что заявления «друзей» об угрозе жизни режиссера — это не более чем эмоциональная гипертрофированная реакция.

Ранее стало известно, что Сокуров направил обращение председателю СПЧ Валерию Фадееву, в котором извинился за свои высказывание на встрече с президентом. «Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — написал он. В письме Сокуров также сообщил, что друзья предупреждают его о грозящей опасности жизни.

Встреча СПЧ с Путиным прошла 9 декабря, в ходе заседания Сокуров вступил с полемику с главой государства. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством России и, в частности, предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проверить высказывания режиссера на экстремизм. Парламент Чечни направил соответствующие обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру России.