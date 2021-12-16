Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Поспоривший с Путиным Сокуров заявил о предупреждениях об угрозе его жизни

Режиссер Сокуров сообщил в СПЧ, что получил предупреждения об угрозе его жизни
Александр Сокуров

Александр Сокуров. Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Режиссер Александр Сокуров, вступивший в полемику с президентом России Владимиром Путиным, сообщил председателю Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерию Фадееву, об угрозе своей жизни. Об этом сообщает РБК.

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни», — говорится в обращении. По мнению Сокурова, единственной гарантией его жизни может быть воспрепятствование со стороны российского лидера столь радикальной развязке.

В обращении режиссер также выразил сожаление о споре с Путиным на встрече СПЧ с президентом. «Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — отметил Сокуров.

Ранее парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль ситуацию вокруг высказывания режиссера Александра Сокурова.

Встреча СПЧ с Владимиром Путиным проходила 9 декабря в формате видеоконференции. Во время своего выступления режиссер указал на ряд проблем, связанных с устройством России и, в частности, предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на высказывание Сокурова призвал проверить его слова на экстремизм.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность ареста режиссера после спора с российским лидером, хотя сам Сокуров счел это возможным. Режиссер также заявил, что при необходимости готов еще раз встретиться с главой государства, и отметил, что российский лидер неправильно его понял «во многих вопросах».

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Поспоривший с Путиным Сокуров заявил о предупреждениях об угрозе его жизни
Умерла вдова чилийского диктатора Пиночета
США ввели новые санкции против экономики Китая
В московской школе умер учитель
Путин высказался об идее возрождения трудовых артелей
Депутат Госдумы посчитал невозможным похоронить Ленина
Стало известно о плане США настроить Евросоюз на новые санкции против России
Евросоюз продлит экономические санкции против России на полгода
Асмус рассказала об «адском ноябре»
Появилось видео решающего гола в матче России и Швеции на Кубке Первого канала
Военный эксперт предсказал мировую войну в ближайшие пять лет
Сенатор оценил идею сделать предновогодние выплаты пенсионерам постоянными
Стало известно об отношении Запада к возможности отключения России от SWIFT
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter