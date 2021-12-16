Поспоривший с Путиным Сокуров заявил о предупреждениях об угрозе его жизни

Режиссер Александр Сокуров, вступивший в полемику с президентом России Владимиром Путиным, сообщил председателю Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерию Фадееву, об угрозе своей жизни. Об этом сообщает РБК.

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни», — говорится в обращении. По мнению Сокурова, единственной гарантией его жизни может быть воспрепятствование со стороны российского лидера столь радикальной развязке.

В обращении режиссер также выразил сожаление о споре с Путиным на встрече СПЧ с президентом. «Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — отметил Сокуров.

Ранее парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль ситуацию вокруг высказывания режиссера Александра Сокурова.

Встреча СПЧ с Владимиром Путиным проходила 9 декабря в формате видеоконференции. Во время своего выступления режиссер указал на ряд проблем, связанных с устройством России и, в частности, предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на высказывание Сокурова призвал проверить его слова на экстремизм.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность ареста режиссера после спора с российским лидером, хотя сам Сокуров счел это возможным. Режиссер также заявил, что при необходимости готов еще раз встретиться с главой государства, и отметил, что российский лидер неправильно его понял «во многих вопросах».