Спикер парламента Чечни обратился к генпрокурору России из-за заявления Сокурова

Парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль ситуацию вокруг высказывания режиссера Александра Сокурова. Об этом сообщил спикер Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.

Он назвал заявление Сокурова, прозвучавшее в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), провокационным и направленным на возбуждение ненависти и вражды между народами России. Даудов также напомнил, что письмо с просьбой провести проверку по данному факту направлено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Сегодня парламент Чеченской Республики также обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для принятия в отношении Сокурова А.Н. мер прокурорского реагирования, и чтобы он взял данный вопрос под личный контроль», — заключил Даудов.

Сокуров 10 декабря на встрече СПЧ с участием Путина вступил в полемику с главой государства. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством страны, — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на высказывание Сокурова призвал проверить его слова на экстремизм. Предложение руководителя региона поддержал Даудов. Министр по национальной политике внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в свою очередь опубликовал снимок Сокурова с подписью «Враг народа».

Сокуров после этого заявил, что при необходимости готов еще раз встретиться с главой государства, и отметил, что российский лидер неправильно его понял «во многих вопросах». Режиссер также назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его слова.