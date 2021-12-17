Кремль пообещал Сокурову защиту

Президент России Владимир Путин распорядится, чтобы сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность режиссера Александра Сокурова в случае угрозы его жизни. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, в настоящее время подобные опасения преувеличены.

Ранее Сокуров направил обращение председателю СПЧ Валерию Фадееву. В нем режиссер извинился перед Фадеевым и остальными членами совета за свои высказывания на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что считает себя лишь гражданином и ремесленником своего цеха.

Встреча СПЧ с Владимиром Путиным состоялась 9 декабря в формате видеоконференции. Во время своего выступления Сокуров указал на ряд проблем, связанных с устройством страны и, в частности, выступил с инициативой обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе России. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на высказывание режиссера призвал проверить его слова на экстремизм.