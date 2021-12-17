Тренер Непомнящий оценил соперников сборной России по Лиге наций

Бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий высказался об итогах жеребьевки Лиги наций УЕФА. Группу, в которую попала сборная России, специалист оценил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«У нашей команды очень интересные соперники, но просто с ними не будет. Израиль и Албания — очень самобытные сборные, от которых можно ожидать чего угодно. Да и исландцы — крепкая боевитая команда, с ними будет сложно», — добавил Непомнящий.

Специалист также ответил на вопрос, повезло ли россиянам со жребием. «Тут нужно понимать, чего от турнира ждет главный тренер команды Валерий Карпин. Не хочу принижать уровень нынешних соперников, но, возможно, ему хотелось бы сыграть с более сильными сборными», — отметил Непомнящий.

Жеребьевка Лиги наций сезона-2022/2023 прошла 16 декабря. Турнир начнется 2 июня следующего года.