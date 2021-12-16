Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Швеция
0:1
Завершен
Россия
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Чехия
1:1
Перерыв
live
Финляндия
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Лестер Сити
Перенесён
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Челси
Сегодня
22:45 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Спорт

Сборная России по футболу узнала соперников в Лиге наций

Итоги жеребьевки Лиги наций: сборная России сыграет с Албанией, Исландией и Израилем

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги наций, которая проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об итогах сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России узнала соперников в Лиге B. Отечественная команда оказалась в одном квартете с Исландией, Израилем и Албанией. Победа в группе позволит российской сборной выступать в элите Лиги наций в следующем сезоне.

Первый и второй туры Лиги наций пройдут со 2 по 8 июня 2022 года. Третий и четвертый туры — с 8 по 14 июня. Завершающие игры состоятся с 22 по 27 сентября.

Минувший розыгрыш Лиги наций сборная России также провела в рамках лиги B. Отечественная команда не смогла добиться повышения в классе.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Российский вирусолог назвал главную загадку омикрон-штамма коронавируса
На Украине рассказали о желании присоединить российские регионы
Путин пошутил про поход на свидание
Прокуратура выявила нарушения закона в московском частном детском саду
Сборная России по футболу узнала соперников в Лиге наций
Лицо Меган Маркл и свадебное платье за 367 рублей прославили девушку в сети
В Москве районная управа подарила детям-инвалидам гнилые овощи и крупы
Найден способ спасти Байкал от признания наследием ЮНЕСКО под угрозой
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала
Tesla нашла способ заставить замолчать своих критиков
Российского вора вычислили по ведрам из-под майонеза
В Роскомнадзоре объяснили новый протокол на «Муз-ТВ»
Названы причины нежелания россиян сдавать квартиры мигрантам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter