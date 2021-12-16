Сборная России по футболу узнала соперников в Лиге наций

В Швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги наций, которая проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об итогах сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России узнала соперников в Лиге B. Отечественная команда оказалась в одном квартете с Исландией, Израилем и Албанией. Победа в группе позволит российской сборной выступать в элите Лиги наций в следующем сезоне.

Первый и второй туры Лиги наций пройдут со 2 по 8 июня 2022 года. Третий и четвертый туры — с 8 по 14 июня. Завершающие игры состоятся с 22 по 27 сентября.

Минувший розыгрыш Лиги наций сборная России также провела в рамках лиги B. Отечественная команда не смогла добиться повышения в классе.