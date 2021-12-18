Российский боксер вышел на бой под советский гимн

Организаторы боксерского поединка между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном включили гимн СССР вместо гимна России во время представления участников. Об этом пишет РИА Новости.

Бой проходит в канадском Монреале.

В активе 31-летнего Брауна 24 побед (16 нокаутом), одно поражение. 36-летний Бетербиев одержал 16 побед (16 нокаутом) в 16 поединках.

Ранее Бетербиев в интервью YouTube-каналу Kavkaz Press поддержал слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен назвал естественными заявления Кадырова о том, что Нурмагомедов мог бы подраться с кем-то из бойцов «Ахмата», так как глава республики финансирует этот клуб и хочет развивать его. «Он сказал, что если вы хотите посмотреть, пожалуйста. И даст для этого любые деньги, если Хабиб хочет подраться с любым из клуба "Ахмат"», — добавил Бетербиев.