Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Канада
3:1
Завершен
Швеция
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Лацио
3:1
Завершен
Дженоа
Италия - Серия А|18-й тур
Бавария
4:0
Завершен
Вольфсбург
Германия - Бундеслига|17-й тур
Салернитана
0:5
Завершен
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Париж
Лион
Кубок Франции|1/32 финала
Сельта
3:1
Завершен
Эспаньол
Испания - Примера|18-й тур
Спорт

Российский боксер вышел на бой под советский гимн

«РИА Новости»: перед титульным боем российского боксера Бетербиева включили советский гимн

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Организаторы боксерского поединка между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном включили гимн СССР вместо гимна России во время представления участников. Об этом пишет РИА Новости.

Бой проходит в канадском Монреале.

В активе 31-летнего Брауна 24 побед (16 нокаутом), одно поражение. 36-летний Бетербиев одержал 16 побед (16 нокаутом) в 16 поединках.

Ранее Бетербиев в интервью YouTube-каналу Kavkaz Press поддержал слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен назвал естественными заявления Кадырова о том, что Нурмагомедов мог бы подраться с кем-то из бойцов «Ахмата», так как глава республики финансирует этот клуб и хочет развивать его. «Он сказал, что если вы хотите посмотреть, пожалуйста. И даст для этого любые деньги, если Хабиб хочет подраться с любым из клуба "Ахмат"», — добавил Бетербиев.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Порошенко покинул Украину после обвинений в госизмене
Валерий Меладзе раскрыл свое правило после злоупотребления алкоголем
Российский боксер Бетербиев защитил два титула чемпиона мира
Опасному для планеты топливу предсказали рекордный спрос
Российский боксер вышел на бой под советский гимн
В Совфеде назвали повод для возможного военного конфликта России и НАТО
Диетолог назвала самый полезный молочный продукт
Россиянам объяснили правила деления имущества при разводе
Россия отправила гуманитарную помощь в Афганистан
Россияне бросились скупать недвижимость в одной стране
Захарова обратилась к ОБСЕ из-за действий Германии против RT
Американский политолог признал стремление России к миру в Европе
В московском метро увидели странного «гуманоида»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter