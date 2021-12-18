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Губерниев высмеял нового тренера «Спартака»

Дмитрий Губерниев о тренере «Спартака» Паоло Ваноли: я не понимаю, где они их всех берут

Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли главным тренером московского «Спартака». Его слова приводит Sport24.

«Я сначала подумал, что теперь "Спартак" будут тренировать двое — Аль Бано и Ромина Пауэр. Если честно, я не совсем понимаю, где они их всех берут, Ваноли — это вообще кто? Где он трудился-то?» — высмеял специалиста Губерниев. Он добавил, что руководство красно-белых любит эксперименты, и выразил надежду, что новый тренер сможет вывести команду на новый уровень.

О назначении Ваноли было объявлено 17 декабря. Специалист никогда самостоятельно не тренировал профессиональные клубы, но входил в тренерский штаб сборной Италии, «Челси» и «Интера».

«Спартак» последний раз стал чемпионом России в 2017 году. Тогда команду тренировал итальянец Массимо Каррера.

Анастасия Борисова
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