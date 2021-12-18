Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 5:2 в третьем матче Кубка Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

20-летний Арсений Грицюк открыл счет на 14-й секунде первого периода. Вслед за ним отличились Даниил Вовченко и Михаил Григоренко. В концовке периода сборная Чехии отыграла одну шайбу, и счет стал 3:1.

После перерыва Григоренко отправил в ворота соперников еще одну шайбу. Пятый гол российской сборной на счету Артема Анисимова. В третьем периоде соперники реализовали большинство и сократили отставание.

Команда одержала третью победу подряд на турнире. Российские хоккеисты стартовали с победы над канадцами 15 декабря. Матч завершился со счетом 4:3. 16 декабря команда обыграла Швецию со счетом 1:0.