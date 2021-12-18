Российский боксер Бетербиев защитил два титула чемпиона мира

Российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма).

Бой проходил в канадском Монреале и завершился победой Бетербиева нокаутом в девятом раунде​​​.

Для 36-летнего россиянина эта победа стала 17-й (17 — нокаутом) в 17 боях, всего на его счету 24 победы. 31-летний Браун потерпел второе поражение при 24 победах (16 — нокаутом).

Ранее стало известно, что организаторы боксерского поединка между Бетербиевым и Брауном включили гимн СССР вместо гимна России во время представления участников.