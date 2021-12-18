Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Реал Сосьедад
1:1
2-й тайм
live
Вильярреал
Испания - Примера|18-й тур
Болонья
Сегодня
20:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|18-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
20:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Севилья
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Испания - Примера|18-й тур
Спорт

Хорватский футболист забил безумный пенальти и был удален с поля

Хорватский футболист Бруно Петкович забил безумный пенальти и получил красную карточку

Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости

Футболист загребского «Динамо» Бруно Петкович забил пенальти и получил красную карточку в матче против «Истры». Об этом сообщает в Twitter Soccer AM.

На последней минуте второго тайма судья назначил пенальти в ворота «Истры». Петкович подошел к точке, медленно замахнулся ногой и несильно ударил по мячу. Тот покатился в свободный угол ворот. Голкипер не успел среагировать, потому что уже совершил прыжок в другую сторону. «Это безумие», — написали в комментариях подписчики.

Сразу после пенальти к Петковичу подошел судья и показал желтую карточку. Вслед за ней футболист, уже имевший предупреждение в игре, получил красную карточку.

Согласно правилам, если бьющий пенальти футболист совершает обманные движения для выполнения удара после завершения разбега, судья должен вынести предупреждение. При этом обманные движения во время разбега разрешены.

Встреча проходила в рамках чемпионата Хорватии. Матч завершился победой команды из Загреба со счетом 2:0.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Бывший соратник Зеленского предрек Украине скорый кризис
В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за омикрон-штамма
Олимпийская чемпионка назвала тупыми и злыми критиков Большунова
В Молдавии оценили участие посла России в инаугурации президента Приднестровья
Сотрудники отеля списали со счета россиянки 100 тысяч рублей за погром в номере
Хорватский футболист забил безумный пенальти и был удален с поля
Минобороны Украины обвинило Россию в попытках поставить США в тупик
Пушков предупредил Молдавию о последствиях призыва выслать посла России
У российской участницы «Детского Евровидения» возникли проблемы с голосом
Луганскую ТЭС переведут на газ в связи с нехваткой на Украине угля
Подросток перешел Рублевское шоссе по скользким перилам моста и попал на видео
Российские вирусологи оценили гипотезу о связи омикрон-штамма с мышами
Вирусолог назвал категорию россиян с риском тяжелого течения омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter