Руководство НХЛ посоветовало игрокам отказаться от походов в рестораны

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзной ассоциацией игроков приняли решение об усилении мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Руководство лиги настоятельно просит игроков носить маски во время путешествий и во всех помещениях, за исключением тренировочных зон, льда и мест приема пищи. Хоккеистам советуют отказаться от походов в рестораны, использования общественного транспорта и участия в массовых мероприятиях. Также все игроки обязаны ежедневно сдавать ПЦР-тесты.

Меры относятся ко всем хоккеистам вне зависимости от их статуса вакцинации. Причиной усиления ограничений стали распространение омикрон-штамма коронавируса и увеличение числа положительных тестов в последнее время. Расширенные меры сохранятся как минимум до 7 января 2022 года.

В начале сентября организация официально объявила, что разрешит игрокам выступить на Играх. Соревнования пройдут с 9 по 20 февраля.

В октябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига может запретить хоккеистам участвовать в Олимпиаде в Пекине. Это обусловлено возможным обострением ситуации с пандемией коронавируса.