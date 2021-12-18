Суд вынес приговор по делу о хищении денег при строительстве СИЗО в Крыму

Суд Симферополя вынес приговор о делу о хищении денежных средств при строительстве нового следственного изолятора в Крыму. На 4,5 года условно осуждена бывший гендиректор компании-подрядчика ООО «Юнистрой» Майя Гагуа. Об этом в субботу, 18 декабря, пишет «Коммерсантъ» ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

По версии обвинения, Гагуа вместе с бывшим замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым участвовала в хищении 94,5 миллиона рублей, выделенных на возведение СИЗО.

Женщину признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере») и назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, оно обязана будет выплатить 94,5 миллиона рублей в пользу ФСИН в счет возмещения материального ущерба.

Как сообщает издание, после вынесенного приговора сторона обвинения обратилась к суду с просьбой ужесточить наказание, поскольку, по их мнению, приговор слишком мягкий. Во время заседания прокуратура запрашивала пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Отмечается, что решение о возведении нового следственного изолятора было принято вскоре после вхождения Крыма в состав России. По данным следствия, Коршунов в 2015 году вступил в преступный сговор с Гагуа и руководителем ФГУП «Строительное управление 23» Валерием Коклюгиным. Следователи считают, что в договоренности также участвовал бизнес-партнер Гагуа Андрей Угланов.

9 декабря сообщалось, что расследование дела в отношении бывшего заместителя главы ФСИН Коршунова, обвиняемого в хищении миллионов рублей при ремонте в следственном изоляторе Симферополя, завершено. Коршунов был задержан в 2017 году. В 2019 году он получил семь лет лишения свободы за махинации с обувью в рамках госконтракта на 263 миллиона рублей. При изготовлении обуви использовался более дешевый кожевенный спилок, разницу в цене Коршунов разделил с сообщниками. В 2020 году экс-замглавы получил еще один срок — 9 лет за махинации при закупках горюче-смазочных материалов для нужд ФСИН.