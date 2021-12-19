Черчесов прокомментировал свое будущее

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с венгерским «Ференцварошем». Об этом сообщает польское издание Interia.

58-летний Черчесов высказался о своем будущем. «Я веду переговоры с несколькими клубами, которые выразили интерес во мне. Да, среди них есть и венгры. Со мной также выходили на связь команды из Турции и из других стран», — заявил он. Также специалист подчеркнул, что примет решение на следующей неделе.

В субботу, 18 декабря, стало известно, что Черчесов согласовал контракт с «Ференцварошем». Тогда отмечалось, что он уже на следующей неделе будет представлен команде в качестве главного тренера.

Последним местом работы Черчесова была сборная России. Он руководил национальной командой с 2016 года и покинул ее после неудачного выступления на Евро-2020. Команда не сумела выйти из группы.

На клубном уровне Черчесов известен по работе в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Амкаре», «Спартаке», «Тереке» и «Динамо». Также российский специалист возглавлял польскую «Легию».