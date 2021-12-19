Создатели Cyberpunk 2077 откупились от подавших на них в суд инвесторов

Компания CD Projekt RED урегулировала спор в суде со своими инвесторами. Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно информации от компании, создатели Cyberpunk 2077 согласились выплатить инвесторам 1,85 миллиона долларов. Стороны договорились о прекращении судебной тяжбы. В соглашении говорится, что подавшая иск сторона отказывается от любых претензий к CD Projekt RED и ее членам правления.

Журналисты отметили, что таким образом польская компания откупилась от инициаторов иска. Авторы отметили, что почти два миллиона долларов — незначительная сумма для создающей крупные игровые проекты студии. Так, бюджет разработки Cyberpunk 2077 составил около 316 миллионов долларов, к концу 2020 года компания реализовала почти 14 миллионов копий игры.

Уточняется, что завершившийся иск был коллективным — ранее его объединили из четырех исков от инвесторов CD Projekt RED. Компанию обвиняли в том, что она вводила инвесторов в заблуждение относительно своих финансовых показателей. По оценке специалистов, за последний год акции польской корпорации упали на 54 процента.

Летом британская инвестиционная компания Abri Advisors, имеющая долю в CD Projekt RED, потребовала уволить руководителей польской студии. В первую очередь инвесторы недовольны провалом, вызванным неудачным запуском Cyberpunk 2077 на рынок, и снижением капитализации компании.