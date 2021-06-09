Инвесторы потребовали отставки создателей Cyberpunk 2077

Акционеры CD Projekt RED потребовали уволить руководителей польской студии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Недоверие генеральному директору компании Адаму Кичински (Adam Kicinski) и его заместителю Марцину Ивински (Marcin Iwinski) выразила британская инвестиционная компания Abri Advisors. В письме к совету директоров CD Projekt RED топ-менеджеры фирмы выражают «крайнюю тревогу» из-за событий, имевших место в последние 12 месяцев. Руководство Abri Advisors требует немедленной отставки Кичински и Ивински — в противном случае инвесторы будут требовать замены наблюдательного совета.

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«Я не думаю, что вы могли намеренно попытаться совершить столько ошибок, сколько совершили», — заявил исполнительный директор Abri Advisors Джеффри Тирман (Jeffrey Tirman). По словам Тирмана, его шокирует происходящее в компании создателей Cyberpunk 2077. В первую очередь инвесторы недовольны провалом, вызванным неудачным запуском игры на рынок, и снижением капитализации CD Projekt RED.

Руководство британской фирмы не сообщило, какая доля польской компании находится в их собственности. Журналисты заметили, что снять руководство CD Projekt RED крайне сложно, так как для этого требуется решение подавляющего большинства представителей совета директоров. Кроме того, нынешние руководители студии — Адам Кичински и его брат Михал — совместно владеют не менее 34 процентами акций компании. По данным Bloomberg, крупнейшим внешним акционером CD Projekt RED является польский пенсионный фонд NN Group NV с долей в 4,2 процента.

«Я хотел бы, чтобы компания выдвинула публичный план относительно того, как она намеревается устранить все недостатки и как она планирует со стратегической точки зрения восстановить свой бренд и доверие, которое было потеряно среди ее потребителей и акционеров», — подытожил Джеффри Тирман.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся в декабре — до этого создатели тайтла неоднократно откладывали анонс. Игра была раскритикована геймерами из-за многочисленных багов и неполадок.

В конце мая стало известно, что четыре коллективных иска против студии CD Projekt RED объединили в один. По крайней мере, два из четырех исков были направлены от инвесторов студии, которые недовольны положением дел в компании.