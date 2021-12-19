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В Минобороны ФРГ упрекнули Россию в диктовке границ для НАТО

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Россия не имеет права определять границы НАТО

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

У России нет права диктовать политическому сообществу, какие страны будут состоять в НАТО и какие географические границы можно расширять. В попытках это делать российские власти упрекнула министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом, передает «Интерфакс».

По ее словам, Россия не может навязывать НАТО различные правила. Ламбрехт поддержала литовские власти и отметила, что положение дел с Украиной очень серьезное. Литва тоже чувствует угрозу, заверила немецкий политик.

Министр отметила, что конфликт Украины и России должен быть урегулирован дипломатическим способом. При этом против России должны применяться «надежные сдерживающие меры».

Ранее министр обороны ФРГ призвала ввести персональные санкции против российских политиков, если Москва пойдет на обострение конфликта с Киевом. Она пояснила, что таким образом лица, «ответственные за агрессию», прочувствуют последствия своих действий. Ламбрехт заявила, что германские власти должны использовать полный набор средств, которые имеются в их распоряжении — и дипломатических, и экономических.

17 декабря МИД России показал проекты предложений по гарантиям в сфере безопасности для НАТО и Вашингтона. Альянс призвали не рассматривать Россию в качестве противника. В проектах также уточнялось, что важно не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения на восток.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с предложениями России. Министры обороны стран Северной Европы и Балтии заявили, что не соглашаются с предложениями России по НАТО.

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Варвара Кошечкина
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