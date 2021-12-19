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Спорт

Главный тренер сборной России оценил поражение команды в Кубке Первого канала

Тренер сборной России Жамнов о Кубке Первого канала: мы хотели выиграть и сняли вратаря

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражение от команды Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Его слова приводит Sport24.

«Смена вратаря в овертайме? Посыл был выиграть. Здесь была возможность выиграть. Мы старались держать темп, строить игру на контратаках. Мы хотели выиграть, поэтому сняли вратаря. Но сложилось так. Претензий к игрокам за этот турнир нет», — оценил специалист. Он добавил, что состав на Олимпийские игры в Пекин будет составлен позднее.

Ранее 19 декабря сборная России проиграла Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала со счетом 2:3 в овертайме. В результате победителем турнира стала сборная Финляндии, а команда России осталась без трофея.

Кубок Первого канала является домашним этапом Еврохоккейтура для сборной России. Следующим этапом станут игры Beijer в Швеции.

Анастасия Борисова
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