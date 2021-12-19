Сборная России по хоккею осталась без Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Трансляция велась на сайте телеканала.

Встреча прошла в Москве на стадионе ЦСКА и завершилась со счетом 3:2 в овертайме. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Артем Минулин и Вячеслав Войнов, у финнов — Валттери Мереля и Сакари Маннинен (дубль). Таким образом, сборная Финляндии стала победителем турнира, а команда России осталась без трофея.

Хоккеисты сборной России сыграли в матче против финнов в форме сборной СССР. Экипировка напоминала комплект, в котором выступала советская сборная образца 1964-1968 годов. В этой форме советские хоккеисты выиграли две Олимпиады.

На Кубке Первого канала сборная России одержала три победы: над Канадой, Швецией и Чехией. Поражение стало первым для команды.

Кубок Первого канала является домашним этапом Еврохоккейтура для сборной России. Следующим этапом станут игры Beijer в Швеции.