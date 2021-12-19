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Ковальчук подвел итоги выступления сборной России на Кубке Первого канала

Илья Ковальчук поставил сборной России твердую четверку за игру на Кубке Первого канала

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал поражение команды от Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

Ковальчук поставил команде твердую четверку, отдельно отметив игру молодых хоккеистов. «Было огромное количество информации, много собраний. Финны — достойный соперник, мы движемся дальше. До сборов на Олимпиаду остался практически месяц, и ребята должны набрать физическую форму», — подвел итоги выступления сборной он.

Ранее 19 декабря сборная России проиграла Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала со счетом 2:3 в овертайме. В результате победителем турнира стала сборная Финляндии, а команда России осталась без трофея.

Кубок Первого канала является домашним этапом Еврохоккейтура для сборной России. Следующим этапом станут игры Beijer в Швеции.

Анастасия Борисова
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