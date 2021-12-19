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На Украине сочли «грандиозным» обсуждаемое Западом отключение России от SWIFT

Глава МИД Украины Кулеба: отключение России Западом от системы SWIFT было бы грандиозным
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: John Macdougall/ Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба счел «грандиозным» событием обсуждаемое Западом возможное отключение России от международной банковской системы SWIFT. Об этом он заявил в интервью Washington Post.

«Мне известно из неофициальных бесед с западными чиновниками, что они обсуждают "ядерный вариант" в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — подчеркнул министр иностранных дел.

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Ранее Кулеба попросил страны Запада внести ясность в свои заявления о возможных санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Он заявил, что отсутствие в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подробностей относительно потенциальных мер с их стороны может вызывать у Москвы сомнения по поводу готовности Европейского Союза (ЕС) к решительным ответным действиям при «вторжении» России на Украину.

16 декабря депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT. Позднее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер, сообщало, что западные страны считают проблематичным отключение России от системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможную эскалацию ситуации на границе с Украиной.

Марина Совина
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