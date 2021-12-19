На Украине сочли «грандиозным» обсуждаемое Западом отключение России от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба счел «грандиозным» событием обсуждаемое Западом возможное отключение России от международной банковской системы SWIFT. Об этом он заявил в интервью Washington Post.

«Мне известно из неофициальных бесед с западными чиновниками, что они обсуждают "ядерный вариант" в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее Кулеба попросил страны Запада внести ясность в свои заявления о возможных санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Он заявил, что отсутствие в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подробностей относительно потенциальных мер с их стороны может вызывать у Москвы сомнения по поводу готовности Европейского Союза (ЕС) к решительным ответным действиям при «вторжении» России на Украину.

16 декабря депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT. Позднее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер, сообщало, что западные страны считают проблематичным отключение России от системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможную эскалацию ситуации на границе с Украиной.

