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Мамаев перешел в новый клуб

Футболист Павел Мамаев перешел в подмосковные «Химки», условия контракта не разглашаются

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский полузащитник Павел Мамаев продолжит карьеру в подмосковных «Химках». Об этом «Чемпионат.com» сообщил член наблюдательного совета команды Роман Терюшков.

Условия контракта с Мамаевым не разглашаются. Отмечается, что 33-летний хавбек успешно прошел медосмотр в новом клубе. 31 декабря у бывшего футболиста сборной России истекало соглашение с «Ростовом».

Мамаев перешел в «Ростов» осенью 2019-го. Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела. До этого он защищал цвета «Краснодара».

С 2010-го по 2016 год Мамаев привлекался к играм за сборную России. На клубном уровне он также известен по выступлениям за «Торпедо» и ЦСКА.

Анастасия Борисова
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