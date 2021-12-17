Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Канада
3:1
Завершен
Швеция
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Лацио
1:0
2-й тайм
live
Дженоа
Италия - Серия А|18-й тур
Бавария
Сегодня
22:30 (Мск)
Вольфсбург
Германия - Бундеслига|17-й тур
Салернитана
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Париж
Сегодня
23:00 (Мск)
Лион
Кубок Франции|1/32 финала
Сельта
Сегодня
23:00 (Мск)
Эспаньол
Испания - Примера|18-й тур
Спорт

Мамаев сменит клуб

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев прошел медосмотр в «Химках»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российский полуащитник Павел Мамаев может продолжить карьеру в подмосковных «Химках». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

33-летний хавбек успешно прошел медосмотр в «Химках». Ожидается, что в ближайшее время Мамаев сменит клуб: 31 декабря у бывшего футболиста сборной России истекает контракт с «Ростовом».

Мамаев перешел в «Ростов» осенью 2019-го. Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела. До этого он защищал цвета «Краснодара».

С 2010-го по 2016 год Мамаев привлекался к играм за сборную России. На клубном уровне он также известен по выступлениям за «Торпедо» и «ЦСКА».

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности
Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине
Российский бизнесмен выставил на продажу квартиру с женщиной и тремя детьми
В Кремле прокомментировали отношение Минска к «Комсомольской правде»
Мошенники похитили у пенсионера миллион рублей при покупке автомобиля
Мурашко оценил эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма
Мамаев сменит клуб
Ведущий Первого канала назвал опасные для диабетиков продукты
Минюст расширил список иноагентов
Россиянку похитили в Камбодже
Перенесшая COVID-19 после отпуска в ЮАР россиянка рассказала о болезни
Мошенник «продал» майнеру чужой товар и обманом получил миллион рублей
Россия ограничит въезд граждан одной страны из-за нового штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter