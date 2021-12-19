Масвидаль жестко отреагировал на вызов звезды YouTube Джейка Пола

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масивдаль жестко ответил на вызов со стороны блогера Джейка Пола, который одержал очередную победу в поединках по правилам бокса. Реакция спортсмена доступна в Twitter.

37-летний Масвидаль, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), поддержал Тайрона Вудли, который уступил во второй схватке с Джейком Полом. Американец подчеркнул, что звезда YouTube не имеет права вызывать на поединки таких бойцов, как он или Нэйт Диас.

«Ты не можешь даже упоминать такие имена. Я знаю реальные цифры. Ты обещаешь золотые горы, 50 миллионов долларов, 100. Фигня это все. Было бы все именно так, с тобой бы точно подрался Флойд Мэйуэзер. Но этого не случилось, ибо ты не способен сгенерировать реальный хайп или прибыль», — отметил Масвидаль.

Он также добавил, что не рассматривает вариант проведения поединка с Полом по правилам бокса. Вместо этого Масвидаль призвал блогера попробовать себя в MMA, в виде единоборств, как подчеркивает американец, где можно все.

Пол нокаутировал бывшего чемпиона UFC Вудли в их второй схватке. Это очередная победа блогера в боксерском ринге. Первоначально его соперником должен был стать Томми Фьюри — младший брат Тайсона Фьюри. Однако британский боксер снялся с поединка.